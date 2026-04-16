Tragedia en la Chihuahua–Delicias: camión de pasajeros se impacta contra puente; venían del IMSS Torreón

La madrugada de este jueves se registró un fatal accidente sobre la carretera Chihuahua–Delicias, a la altura del kilómetro 208, donde un camión de pasajeros terminó impactándose de frente contra una columna del puente del Libramiento Oriente.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al lugar acudieron de inmediato distintas corporaciones de seguridad y equipos de rescate para atender la situación, que dejó un saldo preliminar considerado como trágico.

Paramédicos brindaron atención a varios pasajeros que resultaron lesionados a consecuencia del fuerte impacto; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la cifra oficial de heridos ni el número de personas fallecidas.

En la zona permanecieron elementos de la Guardia Nacional, así como peritos especializados, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de información para integrar el reporte oficial del accidente.

De manera preliminar, se desconoce qué provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, lo que derivó en que se proyectara directamente contra la estructura de concreto. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del percance.