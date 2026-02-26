Hermanos privados de la libertad en Aldama regresan con vida

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Aldama, informa la localización con vida de los tres hermanos que fueron privados de la libertad, ayer miércoles, en el Fraccionamiento Álamos.

Por la seguridad de las personas, la familia solicitó que no se trascendiera mayores datos en torno al regreso de los tres masculinos por su propio pie, en la madrugada de hoy jueves. Únicamente refirieron que se encuentran bien, situación que se corroboró, a través de indagatorias ministeriales.

Las investigaciones ministeriales continúan para el esclarecimiento de los hechos, así como las labores de búsqueda de otro masculino, cuya desaparición también fue reportada, tras ser privado de la libertad en ese mismo fraccionamiento del municipio de Aldama.