Prevé Protección Civil incremento de temperaturas en Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que durante las próximas horas se prevé un incremento notable en las temperaturas, con máximas que superan los 30 grados centígrados (°C) en varias regiones de la entidad.

Para este jueves 26, se espera un ambiente caluroso por la tarde, con cielo despejado y sin lluvias.

Las ráfagas de viento podrían superar 45 km/h en municipios del norte y noreste como Ahumada y Coyame, con temperaturas máximas de 29°C en Chihuahua y Juárez, 32°C en Ojinaga y 37°C en Chínipas.

El viernes 27 continuará la influencia del frente frío número 38, con mañanas frías y tardes calurosas. Los vientos podrán superar los 45 km/h en Cusihuiriachi y los 35 km/h en municipios como Guerrero, Carichí y Guachochi.

Las temperaturas para este día oscilarán entre máximas de 30°C en Chihuahua y 33°C en Ojinaga, mientras que las mínimas descenderán hasta 2 °C en la Sierra Tarahumara.Para el sábado 28, se espera un ambiente similar, con mañanas frías y tardes calurosas, con cielo despejado. Los vientos alcanzarán ráfagas de más de 45 km/h en Juárez, Ascensión, Janos y Cuauhtémoc.

En cuanto a temperaturas, las máximas serán de 32°C en Chihuahua, 34°C en Ojinaga y 36°C en Chínipas, mientras que las mínimas descenderán nuevamente en la región serrana.

Las CEPC recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada a los rayos del sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y de colores claros, aplicar bloqueador solar y proteger a niños y adultos mayores.