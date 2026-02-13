Advierte secretario impacto de reducción de jornada laboral

El secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, Diódoro Siller Argüello, alertó sobre un crecimiento sostenido del empleo informal que, afirmó, estaría vinculado a los recientes cambios en la legislación laboral a nivel federal, con la reducción de la jornada laboral.

El funcionario señaló que en los últimos años se ha observado una disminución progresiva en la generación de plazas formales, fenómeno que dijo coincide con la implementación de diversas reformas en materia laboral.

Entre los puntos que mencionó se encuentra la modificación a la jornada laboral que plantea reducirla de 48 a 40 horas semanales. Explicó que, bajo el nuevo esquema, el pago de horas extras contempla hasta 12 horas con remuneración doble y a partir de la décimo tercera hora se pagaría triple, lo que, a su juicio, representa un reto financiero importante para los empleadores.

Siller Argüello subrayó que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) enfrentan mayores complicaciones para absorber el impacto de estas disposiciones, especialmente ante el incremento en prestaciones y ajustes al salario mínimo, sin que según expuso, existan estímulos fiscales que compensen dichos costos.

“El efecto podría ser contrario al objetivo de formalizar el empleo. En lugar de incentivar la regularización laboral, se corre el riesgo de empujar a trabajadores y empleadores hacia la informalidad”, advirtió.

El secretario insistió en la necesidad de revisar el diseño de las reformas para equilibrar la protección de los derechos laborales con la viabilidad económica de las empresas, particularmente de aquellas que constituyen la base del mercado local y generan la mayor parte de los empleos en la entidad.