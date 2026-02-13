Pide Clumin de Chihuahua cerrar filas por la seguridad del sector

Blanca Paola Cazares, presidenta del Clúster Minero de Chihuahua, pidió a las autoridades de seguridad cerrar filas para seguir impulsando la minería que fortalece la cadena de valor en la entidad, recordando a los mineros que fueron víctimas de la inseguridad en Sinaloa el pasado mes de enero.

En el marco del sexto encuentro de negocios del clumin, la presidenta solicitó un minuto de silencio por los 10 mineros desaparecidos y después cinco de ellos localizados sin vida en Sinaloa, de los cuales dos eran chihuahuenses.

“La minera es pieza clave en el desarrollo de la sociedad, por eso, no debe ser motivo de angustia el salir a trabajar con el temor de no volver a sus hogares, hago el llamado a cerrar filas por la seguridad, pido un minuto de silencio por los compañeros que hoy ya no están con nosotros. Algo que hace mas de 20 días ocurrió donde 10 de nuestros hermanos mineros desaparecieron en Concordia, Sinaloa, y cinco fueron localizados sin vida, quienes tenían una vocación y calidad humana”.