Encabezan autoridades de seguridad el 6to encuentro del Cluster minero

Con la presencia de autoridades de seguridad, Blanca Paola Cazares, presidenta del clúster minero, se inauguró el sexto encuentro de negocios del Clumin en Expo Chihuahua.

La cita fue a partir de las nueve de la mañana, para tener citas de negocios, mine tank, cata de vinos, musica en vivo, comidas y bebidas.

El año pasado generaron 1,700 citas de negocios, con la participación de mas de 60 empresas con cotizaciones del 95% de los asistentes evaluadas en mas de 25 mil dólares.

Rocio FLores directora de minería, destacó que lamentan los hechos violentos ocurridos en otras partes del país, sin embargo el respaldo de seguridad en Chihuahua es un ejemplo de paz.