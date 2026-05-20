Llegará operativo “24 Horas en tu Barrio” de la Policía Municipal a la colonia Adelitas

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, invita a las y los habitantes de la colonia Las Adelitas a participar en la próxima edición del operativo “24 Horas en Tu Barrio”, que se llevará a cabo el sábado 23 de mayo en el centro comunitario ubicado en el cruce de calle 20 y Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Este programa consiste en desplegar durante un día completo acciones de seguridad, prevención y proximidad social en una colonia específica, con la participación de policías, bomberos y personal de distintas áreas de la DSPM, con el objetivo de atender de manera directa las necesidades de las familias chihuahuenses.

Como parte de estas acciones, recientemente se realizó una jornada en la colonia 3 de Mayo, al sur de la ciudad, donde elementos operativos y de inteligencia de la Policía Municipal efectuaron patrullajes preventivos, revisiones y recorridos de proximidad para escuchar las inquietudes de las y los vecinos.

Además, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos impartió pláticas sobre prevención de incendios, uso correcto de extintores y presentó una demostración del camión de rescate, actividad que disfrutaron especialmente niñas y niños asistentes.