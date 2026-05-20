Trump va contra las remesas; endurece control

fuente: unotv

El gobierno de Donald Trump estableció una vigilancia más estricta sobre el flujo de dinero que sale de Estados Unidos a través de las remesas.

En un comunicado, añade que “mi administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados ​​por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”.

Identifica que las transferencias transfronterizas de fondos de bajo valor (comúnmente asociadas con las remesas) han sido utilizadas en ocasiones para facilitar actividades ilícitas como el financiamiento del terrorismo, el tráfico de narcóticos (incluyendo el fentanilo vinculado a carteles en México) y el tráfico de personas. En consecuencia, se implementarán medidas de debida diligencia mejorada para mitigar estos riesgos.

Detalla que “los análisis de tendencias financieras han revelado centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos, vinculados a cárteles con sede en México. Un análisis reciente de redes chinas de lavado de dinero identificó como titulares de pasaportes extranjeros han utilizado cuentas en Estados Unidos para facilitar el lavado de más de 312 mil millones de dólares para organizaciones criminales, destacando la trata de personas entre las actividades asociadas a las transferencias. Se necesitan programas sólidos de identificación del cliente y medidas de debida diligencia reforzadas para mitigar estos riesgos”.

Mencionó que “los bancos y otras instituciones financieras también deben prestar atención a los riesgos crediticios que supone la concesión de hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a la población extranjera inadmisible o sujeta a deportación. Muchos de estos prestatarios se enfrentan a la posibilidad de perder sus salarios debido a la deportación o a las decisiones de sus empleadores de cumplir con la ley de inmigración”.

Negocios de servicios monetarios no registrados, procesadores de pagos de terceros o plataformas de persona a persona (P2P)