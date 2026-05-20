“Da risa al decir presidenta, rompa el pacto”: Sheinbaum

fuente: excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió entre risas a quienes le piden ‘romper el pacto con los criminales’.

Comentó el caso de Jorge Romero, presidente nacional del Partido de Acción Nacional (PAN), ya que su director de urbanismo está en la cárcel “porque durante su periodo se construyeron no sé cuantos edificios de manera ilegal”, acusó la mandataria.

“Presidenta, rompa el pacto criminal, ¿de verdad?“, insistió la presidenta y agregó que este se fracturó en 2018, cuando ganó la presidencia Andrés Manuel López Obrador.

“El pacto criminal se hizo en la época de Calderón y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada”, aseguró Sheinbaum.

También recordó que Héctor Aguilar Camín recibía recursos directos del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“Le decía aguantame por favor porque no he terminado el documento que me encargaste, pero págame por adelantado”, contó la mandataria.

Para finalizar, agregó que deben estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir las personas para ‘combatir el crimen organizado’.

“No solo EU, porque no creo en eso, ni siquiera personalmente creo que sea el presidente Trump, son algunas personas”, dijo Sheinbaum.

Fue a inicios de mayo cuando el presidente Donald Trump afirmó una vez más que en nuestro país los cárteles son los que gobiernan.

Hizo esta declaración luego de afirmar que si México no hace “su trabajo” contra los cárteles, Washington lo hará.

Trump dijo que su administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en 97 por ciento, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.

“Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más”, afirmó el 8 de mayo.

En días recientes, Sheinbaum y Trump sostuvieron una llamada telefónica luego de tener dos momentos de tensión: cuando el gobierno de EU señaló que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, trabajaba para el Cártel de Sinaloa.

Se suma la presencia de agentes de la DEA en un operativo en Chihuahua. Estos fallecieron después en un accidente automovilístico junto con Pedro Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación.