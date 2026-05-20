Juárez merece un alcalde que de soluciones no un porrista de MORENA: Alfredo Chávez

Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, señaló que Ciudad Juárez no debe utilizarse como escenario de confrontación política ni como parte de narrativas nacionales que busquen dividir a la ciudadanía, al insistir en que la frontera necesita coordinación institucional y trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

El legislador panista sostuvo que en momentos donde Chihuahua enfrenta retos en materia de seguridad, inversión y servicios públicos, el debate público debe centrarse en soluciones y resultados, no en mensajes construidos desde la confrontación. “Juárez necesita coordinación, no videos para quedar bien con Morena”, expresó.

Alfredo Chávez afirmó que la ciudadanía espera trabajo serio entre autoridades y no discusiones políticas que profundicen divisiones entre regiones del estado. Señaló que Ciudad Juárez representa una zona estratégica para Chihuahua y que cualquier discusión pública debe tener como prioridad a las familias, la seguridad y el desarrollo económico de la frontera.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN agregó que el estado requiere diálogo y colaboración para enfrentar sus desafíos, especialmente en municipios con alta relevancia económica y social como Juárez. Indicó que los ciudadanos esperan gobiernos concentrados en resolver problemas y no en alimentar confrontaciones políticas desde redes sociales o mensajes mediáticos.