Se consolida Bonilla entre los mejores alcaldes del PAN a nivel nacional

De acuerdo con la más reciente evaluación de alcaldes del Partido Acción Nacional, elaborada por la casa encuestadora RUBRUM, Marco Bonilla destaca como uno de los presidentes municipales mejor calificados del país.

En el ranking nacional de trabajo y desempeño, Chihuahua Capital se ubicó en el segundo lugar, colocándose entre los gobiernos municipales con mayor respaldo ciudadano dentro del PAN.

En servicios públicos, la ciudad alcanzó el tercer lugar nacional, reflejo del trabajo constante en limpieza, alumbrado, mantenimiento urbano y atención a los espacios públicos.

En cercanía con la ciudadanía, Marco Bonilla obtuvo el primer lugar nacional, confirmando un estilo de gobierno cercano, presente y en contacto directo con las y los chihuahuenses.

Además, en percepción de seguridad, Chihuahua Capital se posicionó en el cuarto lugar nacional, manteniéndose entre las ciudades mejor evaluadas dentro del partido.Estos resultados consolidan a Marco Bonilla como uno de los referentes nacionales del PAN en trabajo, cercanía y resultados.