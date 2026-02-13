La industria de la provocación

Por: Manuel Narváez Narváez

La mañana y media tarde del jueves 12 de febrero el centro histórico de la H. capital del estado de Chihuahua sufrió terrible caos vial a causa del cierre de una de las principales calles que desahogan el tráfico vehicular, la Aldama.

El grupito de presión y provocación autodenominado “retén ciudadano”, comandado por el exlider seccional del PRI, Benjamín Nogueira, bloqueó por segundo jueves consecutivo la calle Aldama, justo frente a la entrada principal del palacio de gobierno.

La docena de ´manifestantes´ que supuestamente abanderan demandas como el mejoramiento del transporte y la reducción del costo de la revalidación vehicular, están intimiamente ligados a Morena.

Resalta que estos provocadores no usan el trasporte público dado que sus miembros conducen autos identificados con la leyenda en el vidrio trasero “retén ciudadano”, los que por cierto, en su mayoría portan placas vencidas de los gobiernos de Duarte y Corral.

La ´protesta´ desquició el tráfico vial del primer cuadro de la ciudad, desde la Av. 20 de noviembre hasta la Av. Teófilo Borunda sur (canal Chuviscar), y desde la Av. Venustiano Carranza hasta la Díaz Ordaz.

Los contratiempos afectaron el traslado de pacientes en ambulancias al hospital Christus Muguerza y Clínica del Centro, se perdieron citas médicas programadas, estropeó los tramites en dependencias públicas y le pegó duro a las ventas de los cientos de comercios organizados y ambulantes del centro histórico.

Las pérdidas millonarias al comercio, las complicaciones de salud que hubiesen causado a pacientes de urgencias y citas médicas por los retrasos causados por el bloqueo afectan directamente a los empleados, burócratas y pacientes que, por el chantaje y la provocación de grupos de choque manipulados por Morena, traen consigo un altísimo costo social a la comunidad.

La libertad de manifestación se vuelve criminal cuando grupos y colectivos usados por los radicales y violentos afectan la salud de los pacientes, el libre tránsito, el comercio y dañan los edificios públicos y educativos.

En Chihuahua no debemos permitir que se reedite el camuflaje de la frustración y el resentimiento político con supuestas manisfestaciones de reclamo político y personal tal como sucedió en la Av. Reforma de la CDMX a mediados del 2006, cuando se perdieron miles de empleos y quebraron cientos de negocios por bloqueos partidistas.

Es cuanto.

P.D. Me congratulo con los Adultos Mayores que, en vez de hacerle el mal al prójimo, dedican su vida a trabajar -muchos todavía-, a transmitir enseñanzas positivas a las nuevas generaciones y abrazar con amor a su familia, amistades y a la comunidad.