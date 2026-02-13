Pepe Aguilar reaparece tras presunto ataque armado en Zacatecas ¿Qué dijo el cantante?.

Publimetro

Por Antonio Ramírez

El cantante mexicano compartió un comunicado aclarando lo que pasó la tarde del jueves 12 de febrero.

El cantante Pepe Aguilar emitió un comunicado oficial este jueves para desmentir las versiones que circulaban en diversos medios de comunicación sobre su presunta presencia durante un enfrentamiento armado en el estado de Zacatecas.

Ante la creciente especulación que sugería un ataque directo contra él o su círculo cercano, el intérprete de música regional mexicana utilizó sus plataformas digitales para ofrecer claridad sobre su situación y la de su familia.

En el mensaje dirigido al público y a la prensa, Aguilar negó categóricamente encontrarse en la zona del conflicto al momento de los hechos: “Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, puntualizó el artista, buscando detener los rumores que apuntaban a que él, junto a Ángela Aguilar y Christian Nodal, habrían estado en riesgo.

Sin embargo, el cantante confirmó que la violencia sí alcanzó las inmediaciones de sus propiedades. Aguilar explicó que en la zona cercana a su casa y al rancho perteneciente a su hija, ubicado en el municipio de Villanueva, se desarrolla un despliegue de fuerzas de seguridad: “Actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial”, detalló en su texto.

Horas antes de la aclaración del cantante, reportes de prensa indicaron que un convoy de escoltas, presuntamente vinculado a la familia Aguilar, fue agredido por civiles armados mientras transitaba por la carretera federal 54, rumbo al aeropuerto.

Según información preliminar, el ataque generó una intensa movilización policiaca en Villanueva, donde agentes de la Policía de Investigación y de la Policía Estatal Preventiva repelieron la agresión. Aunque las autoridades no reportaron lesionados dentro del equipo de seguridad privada, el suceso encendió las alarmas debido a la notoriedad de las figuras involucradas.

Pepe Aguilar aprovechó el comunicado para lamentar el contexto de inseguridad que atraviesa la entidad, solidarizándose con los habitantes de la región: “Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra”, expresó. El artista concluyó su mensaje con un deseo de pacificación para el estado, reafirmando que, aunque los eventos ocurrieron cerca de su patrimonio, la integridad física de su familia no se vio comprometida directamente en esta ocasión.