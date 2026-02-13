Por concluir remodelación del Centro Comunitario Nuevo Triunfo

Con el objetivo de fortalecer los espacios de convivencia, aprendizaje y desarrollo de las familias de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabaja en los últimos detalles de la remodelación del centro comunitario Nuevo Triunfo.

Actualmente las cuadrillas realizan labores de colocación de plafón reticulado, instalación de luminarias, impermeabilización de azotea, así como trabajos de pintura interior y exterior. Estas mejoras permitirán que en próximas semanas las familias de la colonia disfruten de un centro comunitario más seguro, iluminado y funcional.

Este espacio será un punto de encuentro donde podrán participar en actividades educativas, culturales y deportivas, además de contar con un lugar digno para la convivencia y la organización vecinal, beneficiando a más de mil habitantes de la zona norte.

Cabe señalar que esta obra fue la segunda más votada en el Distrito 17 durante la reciente consulta pública del Presupuesto Participativo, al recibir más de 5 mil votos, reflejando el interés de la comunidad por contar con espacios adecuados para el desarrollo integral.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla reafirma su compromiso de impulsar infraestructura social que fortalezca el tejido comunitario, brinde oportunidades de sano esparcimiento, y contribuya a construir entornos más seguros y unidos para las familias.