Jornada laboral de 40 horas avanza: Senado dictaminará reforma la próxima semana

fuente: unotv

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, afirmó que la iniciativa de reforma laboral para establecer las 40 horas de trabajo será dictaminada en comisiones del Senado el próximo martes 10 de febrero, para posteriormente ser discutida y votada en el Pleno de la Cámara Alta un día después.

Bolaños López confió en que el Senado de la República analizará la iniciativa y realizará, en su caso, los ajustes necesarios durante el proceso legislativo.

“Hay puntos por supuesto que se han planteado, hay algunos que solicitarían que hubiese una implementación inmediata, posiblemente hay otros que buscarían una redacción distinta relativo a los tiempos de descanso”, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo

De acuerdo con el funcionario federal, la iniciativa de reforma laboral para establecer la jornada laboral de 40 horas semanales otorgará flexibilidad a trabajadores y empleadores para definir la organización de las jornadas y los días de descanso.