Maru Campos se reúne con líderes de la iniciativa privada

La Gobernadora Maru Campos sostuvo en Palacio de Gobierno una reunión de trabajo con líderes del sector empresarial, para dar seguimiento a los proyectos de inversión, a fin de abonar a la competitividad de los diferentes municipios de la entidad.

Además se informó al gremio sobre los avances que registra la entidad en el tema de la seguridad, donde se mantiene una tendencia a la baja en los indicadores.

En la sesión, Maru Campos estuvo acompañada del secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, del subsecretario Técnico y de Seguimiento, Jesús Carrillo y del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez.