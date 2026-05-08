Ser mamá y trabajar en México: el reto que enfrenta el 55% en informalidad

fuente: unotv

Las madres trabajadoras en México enfrentan jornadas laborales extensas, bajos salarios y falta de prestaciones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay 11.6 millones de madres trabajadoras, y más de la mitad labora en la informalidad, sin acceso a seguro médico o prestaciones laborales.

Madres trabajadoras en México: entre el empleo, el hogar y la maternidad

Angélica, madre de seis hijos, divide su tiempo entre el trabajo doméstico y la costura. Además, los fines de semana trabaja fuera de casa para incrementar sus ingresos.

“Me levanto temprano, les doy de desayunar a mis hijos y luego de ahí me sigo a trabajar”, relató.

También explicó que sus jornadas pueden extenderse hasta las 10 u 11 de la noche.

Verónica trabaja elaborando arreglos florales. Es madre de tres hijos y señaló que debe trabajar jornadas completas de lunes a domingo.

“De 8 a 7”, comentó sobre su horario laboral, aunque aseguró que en ocasiones permanece trabajando día y noche.

Por su parte, María de Lourdes, de 39 años, señaló que tuvo que asumir mayores responsabilidades económicas desde el fallecimiento de su esposo hace cinco años.

“Mis hijos son mi prioridad y por ellos sigo adelante”, expresó.

Cifras del Inegi sobre madres trabajadoras en el empleo informal

Según datos del Inegi, el 46.6% de las madres ocupadas percibe ingresos cercanos al salario mínimo, porcentaje superior al registrado entre mujeres sin hijos.

Octavio Heredia, director de Encuestas Sociodemográficas del Inegi, indicó que las madres trabajadoras enfrentan mayores condiciones de precariedad laboral.

Norma Tapia explicó que combina un empleo formal con trabajo adicional los fines de semana en un consultorio especializado en heridas.

Detalló que trabaja de lunes a viernes y que cuenta con apoyo familiar para el cuidado del hogar y la alimentación de su familia.

“Trabajo de lunes a viernes mi hora de entrada es de las 7 y salgo a las 2:30 me voy a casa y pues afortunadamente tengo a mi mamá y a ella es la que me ayuda en este momento a la comida y los fines de semana pues yo hago las labores de la casa y en la manera particular trabajo en un consultorio de heridas en un módulo de heridas únicamente los sábados y trabajo de 8 de la mañana hasta las 12 del día una del día”, relató.

Especialistas también señalaron que la maternidad puede representar obstáculos en el ámbito laboral.