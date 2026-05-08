Fortalece Municipio la digitalización de emprendedores con conferencia sobre IA

Con el objetivo de impulsar la digitalización y fortalecer las capacidades tecnológicas de emprendedores y empresarios locales, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, llevó a cabo este 7 de mayo la conferencia “El Poder de la IA para Emprender”, impartida por Alejandro Núñez Hernández, director de IAcate.

Más de 250 personas participaron en esta conferencia práctica, donde las y los asistentes conocieron herramientas y estrategias para aprovechar la inteligencia artificial en el desarrollo de negocios y proyectos emprendedores.

Durante la jornada se abordaron temas como el montaje de un negocio completo con IA en tiempo real, validación de ideas mediante investigación de mercado real, creación de marca e identidad profesional con inteligencia artificial, elaboración de proyecciones financieras y documentos clave, así como la construcción de páginas web o aplicaciones sin necesidad de conocimientos en programación.

Como resultado del interés generado durante la conferencia, se desarrollarán cuatro talleres especializados dirigidos a las y los participantes; dos de nivel básico y dos de nivel intermedio. Cada taller contará con atención personalizada y tendrá una duración de ocho horas, brindando acompañamiento práctico para fortalecer las habilidades digitales de los asistentes.

Tanto la conferencia como los talleres son becados al 100 por ciento por el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Escuela de Negocios Competitivos y Economía Solidaria (ENCES), como parte del programa de digitalización impulsado por la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad para fortalecer las capacidades tecnológicas y de innovación de emprendedores y empresarios locales.

El Gobierno Municipal agradece la colaboración de Gobierno del Estado, a través del INADET, CENALTEC, IAcate y el Tecnológico de Chihuahua I, instituciones que hicieron posible la realización de esta conferencia.