Insensible adelanto de vacaciones: Alma Portillo

Alma Portillo, diputada de Movimiento Ciudadano￼, externó su preocupación por el adelanto del periodo vacacional escolar, pues consideró que, además de ser una decisión que vulnera el proceso educativo de niñas, niños y adolescentes, coloca a las familias en una situación sumamente compleja.

Explicó que la mayoría de madres y padres salen a trabajar para poder llevar sustento a sus hogares, por lo que la ampliación del periodo en que sus hijas e hijos deberán permanecer en casa representa un riesgo para su bienestar, ya que las familias enfrentan la encrucijada de decidir entre salir a trabajar para sostener el hogar o quedarse en casa para cuidar a los menores.

“Las familias tienen un esquema creado en el que la escuela cumple un rol de apoyo, además de su función educativa. Modificar el ciclo escolar de forma tan precipitada rompe la estructura de funcionamiento que permite a las familias garantizar alimentación, servicios y dignidad a niñas y niños”, indicó.

Señaló que la medida no puede sostenerse en un país que carece de un sistema de cuidados que brinde respaldo a las familias para salvaguardar la integridad de la niñez mientras madres y padres salen a trabajar para llevar alimento a sus mesas.

La legisladora condenó además que el partido en el gobierno se haya negado a aprobar dos días de descanso para las y los trabajadores y, al mismo tiempo, imponga una dinámica adicional que no se ajusta a la realidad que vive la clase trabajadora del país.

Precisó que, ante la falta de centros de cuidado infantil gratuitos, la medida improvisada anunciada por la SEP significará, en algunos casos, una afectación importante para la economía familiar, pues madres y padres deberán destinar parte de sus ingresos al cuidado de sus hijas e hijos. En otros casos, incluso, muchas familias tendrán que decidir quién renuncia a su empleo para quedarse en casa a cuidar, lo que también impactará severamente en su estabilidad económica.

En este contexto, Portillo exigió al gobierno federal que implemente con urgencia y de manera suficiente un programa de respaldo económico para evitar que esta decisión afecte la economía de las familias, y que además el trabajo de las personas cuidadoras sea remunerado, pues cubren una responsabilidad del Estado con las infancias.

Finalmente, adelantó que desde el Poder Legislativo impulsará la operación de esta alternativa que Movimiento Ciudadano￼ buscará promover a nivel nacional.