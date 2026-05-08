Entrega SPyCI apoyos productivos y alimentarios en Guerrero

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó apoyos productivos, agrícolas y alimentarios en el municipio de Guerrero, en beneficio de habitantes de las localidades de Arisiachi y Tomochi.

Durante el acto fueron distribuidos 16 paquetes de herramientas y materiales para huertos hortícolas, 16 paquetes de especies menores y materiales para corrales avícolas, insumos para elaboración de composta y ocho equipos de aperos de labranza, y guarniciones para trabajo agrícola de tracción animal.

También se entregaron lotes de semillas para siembra y paquetes de especies menores con materiales para corrales avícolas, con el objetivo de fortalecer las actividades productivas de las familias de la región.

También se repartieron 100 paquetes de maíz y frijol equivalentes a 4 toneladas, y 380 paquetes para población abierta equivalentes a 7.6 toneladas de alimento.

Las actividades reunieron a cerca de 500 personas provenientes de comunidades como El Terrero de Arisiachi, Santa Rosa de Arisiachi y Agua Caliente de Tomochi.

La entrega fue encabezada por el titular de SPyCI, Enrique Rascón; el senador Mario Vázquez y el presidente municipal de Guerrero, Salvador Villa.

Rascón dijo que estas acciones tienen como finalidad, mantener presencia en las comunidades rurales e indígenas, con apoyos que fortalezcan la producción local y la alimentación.

Añadió que la presencia institucional en la región impulsa el acompañamiento, reconoce la importancia de preservar la organización social, el trabajo colectivo y las prácticas tradicionales, que forman parte de la identidad cultural de los pueblos originarios.