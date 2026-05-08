Prevén fin de semana caluroso y con cielo despejado en Chihuahua Capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que para este fin de semana se esperan condiciones mayormente estables, con temperaturas en ascenso y ambiente caluroso, además de cielos despejados y baja presencia de viento.

Para este viernes 8 de mayo, se pronostica un día soleado, con una temperatura máxima de 29 grados centígrados y mínima de 14 grados, con vientos de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 km/h.

El sábado 9 de mayo, continuará el ambiente soleado, con una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 17 grados, además de vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h.

Para el domingo 10 de mayo, se prevé un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 35 grados y mínima de 17 grados, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h, sin probabilidad de lluvias.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, utilizar protector solar y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

La Coordinación Municipal de Protección Civil invita a mantenerse informados a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.