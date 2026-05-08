Trump: “Los cárteles gobiernan México y nadie más”

fuente:lopezobrador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a asegurar que los cárteles del narcotráfico “gobiernan México“, apenas dos días después de afirmar que si el país vecino no hace “su trabajo” para combatirlos, Washington lo hará.

En un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca, el republicano destacó que su Administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 97 por ciento, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.

“Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan”, dijo Trump.

Trump ha asegurado en anteriores ocasiones que México está completamente en manos de los grandes clanes del narcotráfico, y sus palabras de hoy llegan después de que esta semana amenazara, nuevamente, con intervenir militarmente en territorio mexicano contra los carteles.

El mensaje de Trump del miércoles 6 de mayo ya deparó una reacción de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien replicó diciendo que su país está “actuando” contra el narcotráfico y que sigue abierta a cooperar con EE.UU. en esta tarea, al tiempo que volvió a subrayar la necesidad de respetar la soberanía del estado mexicano.