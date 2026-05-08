Chihuahua analiza adelantar el cierre de clases

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, informó que Chihuahua acatará la decisión federal de adelantar el fin del ciclo escolar, medida aprobada por unanimidad por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas a propuesta del titular de la SEP, Mario Delgado.

El funcionario explicó que, aunque la entidad no será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las altas temperaturas en varios municipios fueron consideradas para respaldar el ajuste al calendario escolar.

De la Peña reconoció que la medida ha generado reacciones divididas, principalmente entre madres y padres de familia por las complicaciones en el cuidado de sus hijos durante el periodo adicional sin clases.