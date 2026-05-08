Trasladan a “El Verín” y otros dos reos de alta peligrosidad

un fuerte dispositivo de seguridad implementado durante las primeras horas de este viernes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó el traslado aéreo de tres internos considerados de alto perfil delictivo desde penales estatales hacia Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos).

Entre los trasladados se encuentra Salvador Humberto S. V., conocido públicamente con el alias de “El Verín”, quien permanecía recluido en el Cereso Número 1 de Aquiles Serdán.

Junto a él fueron movilizados Manuel G. M. y Ángel Ignacio R. A., ambos internos del Cereso Número 3 de Ciudad Juárez.El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, informó que el operativo se desarrolló sin incidentes y bajo estrictos protocolos de seguridad coordinados entre autoridades estatales y federales.

“Los traslados se realizaron a muy temprana hora y forman parte de las acciones estratégicas para fortalecer el control penitenciario y mantener el orden en los centros de reinserción social del estado”, señaló el funcionario.

Aunque aún se espera la validación oficial de las actas de ingreso, trascendió que los tres reos serían enviados a penales federales ubicados en Oaxaca y Morelos.Respecto a Salvador Humberto S. V., identificado por versiones extraoficiales como “El Señor de la V” o “El Verín”, Loya Chávez evitó emitir declaraciones sobre presuntos vínculos criminales o estructuras delictivas, limitándose a señalar que el traslado obedeció a criterios de seguridad y estrategia penitenciaria.

La SSPE destacó que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes para reforzar la gobernabilidad en los centros penitenciarios y garantizar condiciones de seguridad para la población chihuahuense.