Bonilla señala falta de claridad por posible adelanto del ciclo escolar

El alcalde Marco Bonilla cuestionó la incertidumbre generada en torno al posible adelanto del fin del ciclo escolar anunciado a nivel federal, al señalar que hasta el momento no existe claridad sobre si la medida será oficial o únicamente una sugerencia.

“Como dicen una cosa, dicen otra”, expresó el edil al referirse a las declaraciones emitidas por la presidenta de la República, las cuales han provocado confusión entre padres de familia, maestros y trabajadores.

Bonilla consideró que la situación refleja una falta de seriedad, ya que muchas familias dependen de la organización escolar para planificar sus actividades diarias, especialmente en hogares donde ambos padres trabajan.

Indicó que ante la falta de certeza, algunos padres no saben si deberán buscar guarderías u otras alternativas para el cuidado de sus hijos en caso de que el ciclo escolar concluya antes de lo previsto.

Asimismo, advirtió que el tema surge en un momento complicado para las instituciones educativas, debido a que actualmente se desarrolla el periodo de exámenes finales.“Es un mes muy complicado porque es el mes donde se realizan los exámenes finales”, comentó el alcalde.