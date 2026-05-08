“El sur también es Chihuahua”, entrega Bonilla domo en primaria César Sandino

El alcalde Marco Bonilla entregó un nuevo domo en la Primaria César Sandino, obra realizada a través del Presupuesto Participativo y que permitirá mejorar las actividades deportivas, recreativas y culturales dentro del plantel educativo.

“El sur también es Chihuahua, hoy no solo estrenamos este domo que el profesor Idelfonso tenía años solicitando, en el Gobierno Municipal también trabajamos en el suroriente con una Comandancia de Policía, el Stem Sur, porque todos merecemos obras de calidad”, refirió el edil en su mensaje.

Con esta infraestructura se beneficiará a cerca de 250 estudiantes, quienes ahora contarán con un espacio protegido del sol, la lluvia y el viento, lo que permitirá el uso de la cancha durante todo el año en condiciones más seguras y cómodas.

La obra representó una inversión cercana a los 4 millones de pesos e incluyó trabajos de cimentación con zapatas aisladas y dados de concreto, estructura metálica, instalación de cubierta de lámina galvanizada, así como labores de albañilería, acabados e instalación eléctrica para iluminación.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de proyectos forman parte de las acciones impulsadas mediante el Presupuesto Participativo para fortalecer la infraestructura educativa y mejorar los espacios de convivencia para niñas y niños de la ciudad.