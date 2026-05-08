CCE rechaza cierre anticipado de ciclo escolar

Los 18 organismos empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua expresaron su rechazo a la decisión anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar al 5 de junio la conclusión del ciclo escolar 2025-2026, cuando originalmente estaba previsto para el 15 de julio.

Leopoldo Mares Delgado, presidente del CCE, señaló que concluir las clases más de cinco semanas antes de la fecha regular provocará afectaciones importantes en la educación, al interrumpir el proceso formativo de niñas, niños y jóvenes, generando nuevamente rezago educativo.

Agregó que la medida fue anunciada por las autoridades federales sin consultar a los padres de familia, lo que genera complicaciones para madres y padres trabajadores, ya que mantener a sus hijos en los centros escolares les permite desempeñar sus actividades laborales.

En ese sentido, indicó que esta decisión de la SEP impacta directamente en el entorno familiar y productivo.

Asimismo, destacó que el rezago educativo derivado de la pandemia de COVID-19 ha comenzado a revertirse parcialmente; sin embargo, reducir los ciclos escolares actuales representa un retroceso frente a los esfuerzos realizados en los últimos años.

Por otro lado, el líder empresarial señaló que el CCE Chihuahua ha trabajado de manera cercana y coordinada con la Secretaría de Educación del Estado, analizando las acciones implementadas en otras entidades del país para adoptar mejores prácticas en Chihuahua.

“Hemos visitado otros estados para conocer qué están haciendo de acuerdo con sus necesidades; hemos observado facilidades para los estudiantes, mayor acceso a tecnología y mejores resultados educativos”, profundizó.

Finalmente, Mares Delgado explicó que el argumento de la SEP, referente a que el cierre anticipado del ciclo escolar también responde a la realización de la Copa Mundial de Futbol en el país, no representa una justificación suficiente, ya que este evento solo se llevará a cabo en tres de los más de 1,400 municipios de México y no debería afectar al resto del territorio nacional. “No consideramos esta medida conveniente”, terminó