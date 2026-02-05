Inaugura Gobierno del Estado diversas obras en Saucillo

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) inauguró diversas obras en el municipio de Saucillo, para contribuir de manera directa al bienestar y a la salud de la población.

En la cabecera municipal se instalaron dos casetas de ósmosis inversa en las colonias Agustín Melgar y Las Acequias, además de la rehabilitación de la calle Mina, en la comunidad de Las Varas.

Las casetas permiten mejorar la calidad del agua, eliminar impurezas y reducir riesgos a la salud, lo que garantiza agua segura y apta para el consumo humano.

Estas acciones beneficiarán de forma directa a 700 personas: 450 en la colonia Agustín Melgar y 250 en la colonia Las Acequias, con una inversión superior a los 439 mil pesos.

En Las Varas se inauguraron las obras efectuadas en la calle Mina, una obra integral que representó una inversión superior a un millón 825 mil pesos y que contempló la pavimentación de mil 738 metros cuadrados, en beneficio directo de 2 mil 400 habitantes.

El proyecto incluyó la renovación de la línea principal de drenaje sanitario, descargas y tomas domiciliarias, además de la construcción de guarniciones, banquetas y señalización vial, lo que mejora la movilidad y la funcionalidad de los servicios básicos.

Ambas obras fueron posibles gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Saucillo, la JCAS, la JMAS y los comités de agua.