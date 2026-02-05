Impulsa “La China” Frías iniciativas para generar entornos seguros en escuelas

Este jueves fueron aprobadas en la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado dos iniciativas impulsadas por la diputada Nancy “La China” Frías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, las cuales conforman una agenda integral enfocada en la protección del personal docente y la prevención de la violencia y las adicciones desde una visión educativa, comunitaria y preventiva.

La Comisión avaló dos dictámenes de alto impacto social, resultado del trabajo legislativo promovido por la diputada Frías, orientados a fortalecer entornos escolares seguros y a generar alternativas reales para niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de riesgo.

El primero de los dictámenes aprobados corresponde a la creación de protocolos obligatorios de protección al personal docente, mediante reformas a la Ley Estatal de Educación y a la Ley de Seguridad Escolar. Esta iniciativa fue construida de manera conjunta con otras fuerzas políticas y tiene como objetivo establecer mecanismos claros de prevención, atención y acompañamiento ante situaciones de violencia, acoso o conflicto escolar, garantizando el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, así como el acceso a apoyo jurídico y psicológico para las y los docentes, sin generar impacto presupuestal adicional.

El segundo dictamen aprobado deriva de una iniciativa impulsada por la diputada Nancy “La China” Frías que reforma la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua, con el fin de establecer programas permanentes de deporte y recreación como estrategia de prevención psicosocial y combate a las adicciones, dirigidos prioritariamente a niñas, niños y adolescentes que habitan en zonas con alto riesgo de violencia, delincuencia o consumo de sustancias. Esta reforma reconoce al deporte como una herramienta clave para la prevención social, la salud pública y la reconstrucción del tejido comunitario.

“Proteger a quienes enseñan y ofrecer alternativas reales a nuestra niñez y juventud es una responsabilidad del Estado. La prevención empieza en las aulas, en las canchas y en la comunidad”, señaló “La China” Frías durante los trabajos de comisión.

Ambas iniciativas fueron construidas bajo una visión preventiva, humana y con enfoque de derechos humanos, privilegiando la cultura de la paz, la mediación, el acompañamiento institucional y la participación comunitaria.

En el caso de la protección al magisterio, se impulsó además la realización de mesas de trabajo con maestras, maestros, sindicatos y especialistas, cuyos aportes serán remitidos al Poder Ejecutivo para una correcta implementación de los protocolos.

Con la aprobación de estos dictámenes en comisión, Nancy “La China” Frías consolida una agenda legislativa centrada en la prevención, la dignificación del magisterio y la protección de la niñez, reafirmando su compromiso con una educación segura, entornos escolares sanos y comunidades más fuertes.