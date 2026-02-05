En minutos recupero Policía Municipal vehículo robado a través de cámaras PECUU

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un sujeto por el delito de robo de vehículo sin violencia, en un tiempo de respuesta casi inmediato.

Gracias a la estrategia, la tecnología y apoyados h de las cámaras PEECUU, se logró la detención oportuna, según el reporte el hecho ocurrió a las 7:28 de la mañana en la calle Monte Pico, donde señalaron el robó de un vehículo Chrysler de color rojo. Por lo que operadores rastrearon la unidad reportada a través de PECUU logrando su identificación y localización en el cruce de la Vialidad Sacramento y calle Yucatán.

El detenido fue identificado como José Antonio B., de 24 años de edad mismo que fue trasladado a la Comandancia Zona Norte para su registro y posteriormente consignado a la Fiscalía Zona Centro para la investigación correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.