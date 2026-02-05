HomeLocalJuran lealtad a la Constitución de México estudiantes de Primaria
Juran lealtad a la Constitución de México estudiantes de Primaria

En el marco del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) llevó a cabo una ceremonia protocolaria en donde 60 estudiantes de quinto grado de Primaria, juraron lealtad a la Carta Magna.

El evento se realizó en Palacio de Gobierno y fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, y el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

En representación de la Gobernadora, De la Peña dirigió la toma de protesta a las alumnas y alumnos de las escuelas primarias Federal Valentín Gómez Farías y Estatal Práxedis G. Guerrero.

Durante el acto cívico, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia comentó que la Constitución es la norma fundamental y suprema del ordenamiento jurídico del país, y que en ella se reconocen derechos fundamentales, como es el acceso a la educación.

Como parte de la ceremonia, el alumnado interpretó el Himno a la Constitución, con el acompañamiento de la Banda de Música de Gobierno del Estado de Chihuahua y la soprano Silvia Sandoval.

Los Honores a los Símbolos Patrios estuvieron a cargo de la Banda de Guerra y Escolta de Bandera, de la Primaria Estatal Práxedis G. Guerrero.

