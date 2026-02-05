La nueva plataforma turística abre Cuauhtémoc al turismo estatal y nacional

Como parte de las acciones para fortalecer la proyección del municipio y su actividad turística, el diputado del PAN por el Distrito 14, Saúl Mireles, invitó a la ciudadanía y a visitantes del estado a consultar la nueva plataforma oficial de turismo de Cuauhtémoc: www.visitacuauhtemoc.com, desarrollada por el Gobierno Municipal.

El legislador explicó que el portal fue creado a través de la Dirección de Fomento Económico y Turístico del municipio, en colaboración con estudiantes de la carrera de Geoinformática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, campus Cuauhtémoc, como una herramienta para promover los atractivos de la región, impulsar la economía local y posicionar al municipio como un destino relevante a nivel estatal y nacional.

Mireles destacó que la plataforma concentra información sobre la historia del municipio, rutas turísticas, sitios emblemáticos, servicios y una agenda de eventos, poniendo énfasis en la identidad cultural de la región y en la convivencia de las tres culturas que distinguen a Cuauhtémoc. “Es una herramienta que permite mostrar lo que somos y lo que ofrecemos, y que además reconoce el talento de jóvenes universitarios que participaron en su desarrollo”, señaló.

El diputado reconoció el esfuerzo del Gobierno Municipal por apostar a estrategias modernas de promoción turística y subrayó la importancia de vincular a las y los estudiantes con proyectos reales que aporten al desarrollo local, al tiempo que invitó a la ciudadanía a visitar y compartir el sitio para que más personas conozcan lo que Cuauhtémoc tiene para ofrecer.