Invitan a negocios locales a integrarse al Catálogo Virtual “Consume Local

Con el objetivo de fortalecer la economía local y brindar mayor visibilidad a los comercios de la ciudad, el Gobierno Municipal de Chihuahua lanza la convocatoria para que negocios se integren al Catálogo Virtual “Consume Local”, una plataforma digital que promueve productos y servicios de empresas chihuahuenses.

Esta iniciativa busca impulsar el consumo dentro del municipio, facilitar a la ciudadanía el acceso a la oferta local y generar nuevas oportunidades de promoción para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.

A través de este catálogo, los negocios participantes podrán difundir su marca y ampliar su alcance mediante un espacio oficial de promoción respaldado por el Gobierno Municipal, sumándose a las acciones que fomentan el desarrollo económico y el fortalecimiento del mercado internoLa convocatoria está dirigida a comercios locales, emprendedores, prestadores de servicios, restaurantes, tiendas y marcas establecidas en Chihuahua Capital, que deseen formar parte de esta estrategia de impulso al consumo local

.El registro es sencillo y se realiza en línea. Las y los interesados pueden inscribirse a través de la siguiente página:

https://forms.gle/mVGUZUiSaySojLuW8. La convocatoria estará vigente del 05 de febrero al 31 de marzo de 2026, periodo durante el cual los negocios podrán compartir la información necesaria para integrarse al catálogo digital.Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de apoyar a quienes generan empleo, impulsan la economía de la ciudad y ofrecen productos y servicios de calidad a la comunidad.