Lesionan a menor con rifle de postas en la colonia Zootecnia

Un adolescente de 15 años de edad tuvo que ser atendido de emergencia en las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas sobre la avenida Teófilo Borunda Sur, luego de resultar herido por un proyectil mientras se encontraba en la colonia Zootecnia.

De acuerdo con el reporte inicial, autoridades fueron alertadas sobre una supuesta agresión con arma de fuego; sin embargo, tras la valoración realizada por personal médico, se confirmó que la lesión fue ocasionada por un disparo de rifle de postas.

Los hechos ocurrieron cuando el menor caminaba por calles del sector y, de manera repentina, sintió un fuerte impacto en el hombro derecho. Familiares del joven reaccionaron de inmediato y lo trasladaron por sus propios medios hasta la unidad médica para recibir atención.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios y reportaron que el estado de salud del adolescente es estable y fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación médica para descartar posibles complicaciones derivadas de la lesión.