Mujer se lanza de puente en la Tecnológico y Nogales

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró al norte de la ciudad, luego de que una mujer se arrojara desde un puente ubicado sobre la avenida Tecnológico.

De acuerdo con los primeros reportes al sistema de emergencias 911, ciudadanos alertaron sobre una persona que había subido a las vallas de contención del puente para posteriormente lanzarse hacia los carriles de circulación.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron rápidamente al lugar y brindaron auxilio a la mujer mientras se solicitaba el apoyo de paramédicos para su valoración médica.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el estado de salud de la afectada. Asimismo, otras corporaciones se dirigieron a la zona para colaborar con el abanderamiento y control del tráfico vehicular.