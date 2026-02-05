Secretario critica “adelantos electorales” tras dichos de Adán Augusto

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, respondió a las recientes declaraciones del político morenista Adán Augusto López Hernández, quien aseguró que la senadora Andrea Chávez será la próxima gobernadora de Chihuahua y encabezará un buen gobierno.

El funcionario estatal sostuvo que en la entidad ya existe un gobierno con resultados, por lo que consideró innecesario anticipar escenarios electorales rumbo a la sucesión de 2027.

De la Peña Grajeda señaló que las evaluaciones sobre el desempeño gubernamental pueden contrastarse con administraciones pasadas, destacando que actualmente se observan avances en distintas áreas de la administración pública.

“Es una opinión personal; lo que sí es un hecho es que Chihuahua cuenta hoy con un buen gobierno y los resultados están a la vista”, expresó.

Respecto al respaldo público a una eventual candidatura de Andrea Chávez, el secretario general de Gobierno calificó estas expresiones como posibles actos anticipados de campaña, los cuales dijo, deberán ser analizados dentro de los propios procesos internos del partido Morena.

Agregó que corresponderá a las autoridades electorales y a los partidos políticos respetar los tiempos establecidos por la ley, a fin de garantizar condiciones de equidad en el proceso electoral.

Finalmente, De la Peña reiteró que el Gobierno del Estado continuará enfocado en su labor institucional y en la entrega de resultados, sin distraerse en la contienda política adelantada.