Regidores de Tonalá visitan Chihuahua para analizar modelo de alumbrado LED
Regidores del municipio de Tonalá, Jalisco, visitaron Chihuahua capital con el objetivo de conocer el funcionamiento del proyecto de alumbrado público con tecnología LED y evaluar la posibilidad de replicarlo en su localidad.
Durante el recorrido, los ediles Celia Serrano, Verónica Sepúlveda, Gerardo Esquivias, Santos Hernández y Juan Carlos Villarreal destacaron que este tipo de infraestructura contribuye directamente a mejorar la seguridad de la ciudadanía, por lo que buscan analizar su viabilidad para implementarlo en Tonalá.
Señalaron que previamente tenían conocimiento de que en Chihuahua existía un alto porcentaje de luminarias apagadas; sin embargo, constataron que en aproximadamente cuatro años el municipio ha logrado mantener en funcionamiento cerca del 90 por ciento del sistema de alumbrado público, lo que calificaron como un avance significativo.
Asimismo, explicaron que uno de los principales objetivos de la visita fue conocer la experiencia del municipio con la empresa encargada del servicio, con el fin de evaluar los beneficios, retos y resultados del contrato, subrayando la importancia de actuar con responsabilidad al proponer proyectos de largo plazo.
Indicaron que el recorrido inició la noche del martes por diversas colonias, incluidas zonas consideradas de mayor conflictividad. Esta experiencia, dijeron, les permitió constatar la percepción de seguridad que genera un alumbrado público eficiente.
Finalmente, coincidieron en que una calle bien iluminada brinda mayor sensación de seguridad a la población y calificaron el proyecto implementado en Chihuahua como un modelo a seguir.