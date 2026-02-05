Invitan a participar en la octava Carrera Cocentro 5K en el Centro Histórico

La presidenta de Cocentro, Claudia Portillo, en conjunto con el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán, invitaron a niñas, niños, jóvenes y adultos a participar en la octava edición de la Carrera Cocentro 5K, evento que busca fomentar el deporte, la convivencia familiar y la reactivación económica del Centro Histórico.

“El corazón de Chihuahua volverá a latir al ritmo del deporte”, destacaron organizadores al anunciar esta tradicional actividad que busca transformar las calles del primer cuadro de la ciudad en un espacio de salud y esparcimiento.

La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero, iniciando a las 8:00 de la mañana. La Plaza de Armas será el punto de salida y meta, además de fungir como el centro principal de actividades del evento.

Claudia Portillo señaló que esta carrera va más allá de la activación física, ya que representa un impulso importante para los comercios de la zona, debido a la presencia de corredores y sus acompañantes desde temprana hora.

“Buscamos que la ciudadanía se apropie de sus espacios públicos y disfrute de un recorrido emblemático entre los edificios más representativos de nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, explicó que el circuito está diseñado para que puedan participar personas de todas las edades y niveles de condición física, promoviendo un ambiente incluyente y familiar.

La presidenta de Cocentro reiteró la invitación a la población para sumarse a esta actividad, no solo como un reto deportivo, sino como una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y disfrutar de un domingo diferente en el Centro Histórico.

Con este tipo de iniciativas, Cocentro reafirma su compromiso con la promoción del uso positivo de los espacios públicos, así como con la generación de un entorno seguro, activo y dinámico para la comunidad.