Anuncian conferencia de Ricardo Becerra sobre reforma electoral en Chihuahua

El economista, periodista y especialista en temas electorales Ricardo Becerra ofrecerá una conferencia titulada “Una reforma electoral para consolidar la autocracia” el próximo sábado 7 de febrero de 2026 en la ciudad de Chihuahua.

El evento se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el Salón Olimpia del Hotel Mirador, ubicado en el cruce de la avenida Universidad y Escudero.

Ricardo Becerra es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de contar con una trayectoria como periodista económico y político. Ha sido excoordinador y Director General en el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Actualmente se desempeña como presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

Durante la conferencia se abordarán temas relacionados con los cambios en materia electoral y sus implicaciones en el sistema democrático del país.