Todavía puedes ser parte del “cabildo de mujeres” , convocatoria finaliza el 11 de febrero

Las regidoras que integran el cabildo municipal, separaron las diferencias políticas para convocar a las mujeres mayores de 18 años que radiquen en la Capital del Estado, para formar el primer Cabildo De Mujeres, con experiencias de vida y propuestas para mejorar la calidad de vida, visibilizar que cada vivencia cuenta.

La convocatoria estará abierta hasta el 11 de febrero, para que, el 8 de marzo se realice la sesión con 20 regidoras, presidenta municipal, síndica y secretaria del Ayuntamiento.

Generar espacios de reflexión sobre la defensa de los derechos de las mujeres, la visibilizarían de sus necesidades y problemáticas en materia de igualdad de género, así como de la erradicación de cualquier tipo de violencia en su contra.

BASES:

DE LAS MUJERES PARTICIPANTES

Primera. Deberá tener 18 años cumplidos al momento de realizar su inscripción.

Segunda. La interesada deberá ser residente del Municipio de Chihuahua con al menos dos años de antigüedad.

Tercera. Cada participante deberá presentar una ponencia acorde a la temática especificada en la base II de la presente convocatoria.

Cuarta. No desempeñarse como persona servidora pública en ninguno de los niveles de gobierno. II. DE LAS PONENCIAS Primera. Las postulantes deberán enviar una ponencia de su autoría, que sea inédita, enfocada a generar reflexión sobre el bienestar de las mujeres en cualquiera de las siguientes temáticas: a) Defensa de los derechos de las mujeres. b) Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. c) Prevención de la Violencia. d) Salud Integral. e) Educación y Cultura. f) Desarrollo Económico y Laboral. g) Autonomía Económica. h) Igualdad Laboral y non discriminación. Participación política.

Para más información llama al 072 ext 2605.