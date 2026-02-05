Diputada Yesenia Reyes reconoce labor de personas comprometidas con la salud junto a Fundación CIMA

La diputada Yesenia Reyes, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, se sumó al reconocimiento que la Fundación CIMA otorgó a personas que, con compromiso y vocación, dedican su labor diaria al cuidado de la salud y al bienestar de la comunidad.

En el marco de la entrega de distintivos, la legisladora destacó que este trabajo constante transforma realidades y contribuye de manera directa a mejorar la calidad de vida de muchas familias, por lo que su entrega merece no solo el reconocimiento social, sino también acciones que fortalezcan su labor y su vocación.

Asimismo, reiteró el compromiso de la Comisión de Salud para continuar impulsando iniciativas, gestiones y políticas públicas que respalden el cuidado de la salud y reconozcan a quienes trabajan incansablemente por el bienestar de la población.

Este tipo de acciones fortalecen la colaboración entre la sociedad civil y las instituciones, reafirmando la importancia de sumar esfuerzos para construir comunidades más sanas y solidarias.