El Parlamento de Venezuela aprobó en primera lectura la ley de amnistía

fuente: infobae

El jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió a los diputados “celeridad” en el proceso de consultas para su aprobación final: “No tenemos mucho tiempo”

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad y en primera lectura una ley de amnistía que busca sentar las bases para la convivencia tras la salida de Nicolás Maduro del poder. Según lo anunciado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la iniciativa no se limita a un listado de nombres, sino que abarca todos los elementos susceptibles de amnistía desde 1999 hasta 2026. Rodríguez explicó que la amplitud del texto pretende evitar exclusiones, permitiendo a más personas beneficiarse de la medida.

De acuerdo con la Constitución venezolana, el proceso legislativo exige dos discusiones en días distintos. En la primera fase se examinan la exposición de motivos, los objetivos, el alcance y la viabilidad de la propuesta, mientras que la segunda discusión se centrará en el análisis artículo por artículo.

El proyecto, titulado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, establece excepciones claras. Quedan excluidos de los beneficios quienes hayan incurrido en violaciones graves a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción o tráfico de drogas.

La exposición de motivos, difundida por varios medios venezolanos, sostiene que la amnistía general apunta a la justicia y a la convivencia entre los ciudadanos, promoviendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre bajo el respeto a la ley y la justicia.