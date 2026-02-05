Analizan Marco Bonilla y CODER acciones para impulsar el desarrollo económico en 2026

El alcalde Marco Bonilla sostuvo la primera sesión extraordinaria del año con integrantes del Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua Centro (CODER), con el objetivo de analizar los avances registrados en materia económica durante 2025 y definir las acciones estratégicas que permitirán fortalecer el desarrollo económico de la ciudad durante 2026.

Durante la reunión se revisó la relación entre el crecimiento económico y la generación de empleo, así como los principales retos para este año, entre los que destacan el fortalecimiento de la agenda turística, el impulso al sector primario y secundario, y el desarrollo de infraestructura y servicios que, además de fortalecer la economía, contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

En su mensaje, el alcalde Marco Bonilla compartió la visión de inversión del Gobierno Municipal para este 2026, cuyo presupuesto asciende a los 7 mil millones de pesos, destacando la asignación de recursos en materia de seguridad pública, servicios, infraestructura, obra pública y programas sociales.

El edil señaló que los resultados obtenidos durante el último año han sido positivos, particularmente en materia de seguridad, donde se ha registrado una disminución significativa en diversos delitos. Asimismo, resaltó el apoyo otorgado a micro, pequeñas y medianas empresas como parte de la estrategia para fortalecer la economía local.

En materia de desarrollo humano, destacó programas como becas educativas, entrega de mochilas y otros apoyos dirigidos a estudiantes y familias. En cuanto a obra pública y servicios, subrayó avances como la reconversión del alumbrado público a tecnología LED, la incorporación de nuevos camiones recolectores de basura, la construcción de la Comandancia Oriente y el avance de tres nuevas obras viales que contribuirán a mejorar la movilidad en la ciudad.

Finalmente, junto a la regidora presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Rosa Isela Martínez, se presentó el nuevo Reglamento de Desarrollo Económico, recientemente aprobado por el H. Ayuntamiento, el cual establece el marco normativo para diseñar, coordinar y ejecutar la política municipal en la materia, fortaleciendo la certeza, competitividad y sostenibilidad del desarrollo económico en Chihuahua Capital.