Esto podría pasar si no tramitas tu CURP biométrica antes del 1 de febrero

La CURP biométrica será obligatoria en México a partir de febrero de 2026, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria. El nuevo documento integrará datos como fotografía, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica, y será necesario para realizar diversos trámites públicos y privados en todo el país.

La nueva identificación será administrada por la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (Renapo), que concentrará la información en la llamada Plataforma Única de Identidad, un sistema para validar datos personales en tiempo real.

¿Qué pasará si no tramitas la CURP biométrica?

Aunque la Ley General de Población no contempla multas o sanciones directas por no tramitar la CURP biométrica, autoridades federales buscan que este documento funcione como identificación oficial obligatoria, lo que podría impedir realizar varios trámites si una persona no cuenta con él.

La CURP biométrica servirá como el Documento Nacional de Identificación, ya que permitirá comprobar que los datos legales de una persona coinciden con su identidad física mediante registros biométricos.

Trámites que requerirán la CURP biométrica en México

Según la información oficial, la CURP biométrica será indispensable para diversos servicios. Entre los principales trámites destacan:

Inscripción a escuelas de todos los niveles

Acceso a servicios médicos

Cobro de becas, apoyos y pensiones

Trámite de pasaporte, licencias y actas oficiales

Las autoridades señalaron que, aunque una persona tenga la CURP tradicional, sin la versión biométrica podría enfrentar dificultades para completar estos procesos.

Cómo tramitar la CURP biométrica

El trámite deberá realizarse de manera presencial en módulos autorizados o en oficialías del Registro Civil. Para obtenerla, se solicitarán:

CURP certificada

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento (en caso de menores de edad)

Durante el proceso se capturarán rostro, huellas, iris y firma electrónica, y posteriormente se enviará un comprobante digital al correo del solicitante.

Las autoridades también advirtieron que, si existen errores en la CURP tradicional, primero deberán corregirse ante el Registro Civil, lo que podría retrasar el trámite.

El Gobierno federal prevé que la CURP biométrica se convierta en la principal herramienta para validar la identidad de la población en el país.