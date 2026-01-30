Abrirán todas las recaudaciones de renta de Juárez y Chihuahua por último día de “Borrón y Cuenta Nueva”

La Secretaría de Hacienda informa que el sábado 31 de enero permanecerán abiertas todas las recaudaciones de ciudad, Juárez y Chihuahua, con el fin de que un mayor número de usuarios puedan alcanzar a aprovechar el último día de descuentos del programa Borrón y Cuenta Nueva.

Los usuarios podrán acudir en un horario de 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde para realizar sus trámites y aprovechar el descuento hasta del 70 por ciento de descuento en adeudos vehiculares y hasta un 50 en infracciones no graves a la Ley de Vialidad y Tránsito, así como de la Ley de Transporte.

Además, los automovilistas que tengan algún adeudo podrán recibir hasta un 70 por ciento de descuento en multas y recargos, así como la parte actualizada de impuestos estatales, además se tiene hasta 30 en licencias de conducir.

Como parte de la campaña también se ofrece un descuento hasta del 50 por ciento en examen toxicológico de choferes, recargos y multas de licencias de Gobernación y parte actualizada y hasta un 30 en datos de licencias de Gobernación.

Es importante señalar que continúan vigentes los convenios de pago para la expedición de la constancia de no inconveniente emitida por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean de venta, suministro o consumo de bebidas alcohólicas.

Las personas que cuenten con adeudos superiores a los 10 mil pesos, pueden acercarse a realizar un convenio a las Recaudaciones de Rentas, por lo que solo deberán pagar de inicio un 20 por ciento del adeudo total y el resto lo podrán liquidar mes por mes.

Es importante recordar que a través de los medios alternos de pago también se puede realizar su contribución, como es el WhatsApp al (617) 3721700, o por medio de la página ipagos.chihuahua.gob.mmx, donde también pueden descargar su referencia bancaria para pagar en tiendas de autoservicio o bancos.

Además, se cuenta con los quioscos de pago instalados en centros comerciales y oficinas gubernamentales en donde ya se encuentran cargados los descuentos.