Comando armado roba cuatro vehículos en la madrugada en Aldama

La violencia no da tregua en Aldama En medio de un clima de creciente tensión e inseguridad que golpea a la región en los últimos días, un nuevo episodio delictivo volvió a encender las alarmas, luego de que un grupo de hombres armados perpetrara cuatro robos violentos de vehículos durante la madrugada de este viernes, sembrando pánico entre automovilistas y habitantes.

La zona ha registrado una serie de robos de unidades y operativos recientes, en un contexto de hechos violentos que mantienen bajo presión a las autoridades.

El primer ataque ocurrió minutos antes de la 1:00 de la mañana, a la altura de El Santuario, en uno de los accesos principales al municipio.

Ahí, los agresores interceptaron a sus víctimas, les cerraron el paso y, bajo amenazas, los despojaron de una pick up gris modelo 2018 y una camioneta Toyota RAV4 gris, unidades que posteriormente fueron encontradas abandonadas en el mismo sector.

Pero la noche de terror continuó.

A las 2:33 horas, un nuevo reporte movilizó a las corporaciones de seguridad hasta el fraccionamiento Residencial Leones, donde otra camioneta, esta vez una Ford, fue arrebatada con violencia por sujetos armados.

Solo dos minutos después, a las 2:35 de la madrugada, se registró un cuarto atraco sobre el kilómetro 13 de la carretera Chihuahua–Aldama, donde delincuentes despojaron a un conductor de un Nissan Sentra color rojo, vehículo que horas más tarde fue localizado abandonado nuevamente en las inmediaciones de El Santuario.

Tres de las cuatro unidades fueron recuperadas, sin embargo, los responsables lograron escapar, dejando tras de sí una estela de miedo y la creciente percepción de que Aldama atraviesa por una nueva ola de violencia que amenaza con recrudecerse.

Hasta el momento no hay personas detenidas, mientras continúan los operativos en busca del grupo armado que, en cuestión de horas, volvió a poner de rodillas la seguridad en el municipio.