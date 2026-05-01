Marco Bonilla sí cumple: mantiene vialidades limpias y en buen estado para las y los chihuahuenses.

Porque brindar vialidades limpias, seguras y en buen estado es una prioridad para el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla, durante el mes de abril no se bajó la guardia y se mantuvieron labores permanentes de limpieza en las principales vialidades del norte de la ciudad, trabajando día con día en los tres horarios laborales.

Estas acciones son realizadas por la Dirección de Mantenimiento Urbano, a través de la Subdirección de Espacios Públicos, mediante el esfuerzo coordinado de más de 18 cuadrillas que diariamente recorren distintos puntos de Chihuahua Capital para realizar labores de limpieza y conservación, abonando así a una mejor imagen urbana para beneficio de las y los chihuahuenses.

Como resultado de este trabajo constante, durante el mes de abril se recopilaron más de 138 mil kilos de maleza y basura en general en importantes vialidades como la Juan Escutia, Tecnológico, Hidroeléctrica de Chicoasén, Francisco Villa, Américas, Periférico de la Juventud, Ortiz Mena y La Cantera, por mencionar algunas.

Estas labores permanentes permiten mantener en mejores condiciones los espacios de tránsito diario de miles de familias, además de prevenir acumulación de residuos y fortalecer el entorno urbano de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa demostrando que Marco Bonilla sí cumple, llevando trabajo y resultados todos los días para que las familias chihuahuenses cuenten con una ciudad más limpia, ordenada y digna para todas y todos.