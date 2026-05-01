Construye Municipio solución vial clave en Los Nogales e Industrias; obra registra importante avance.

-La obra registra un avance del 59%.

Con el firme objetivo de reducir el congestionamiento vial en la zona norte de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas continúa avanzando en la construcción del Paso Superior ubicado en el cruce de la vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en diversos frentes. En la parte elevada, se lleva a cabo la conformación de la losa superior mediante trabajos de cimbrado, armado de acero de refuerzo y colado de concreto. Asimismo, se realizan labores de relleno y afinado en las rampas de acceso y descenso para garantizar una circulación segura y eficiente.

De manera paralela, se avanza en la ampliación de carriles sobre la avenida De las Industrias, así como en la instalación de infraestructura de drenaje pluvial, acciones que en conjunto reflejan un avance general del 59 por ciento en esta importante obra.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por las zonas de trabajo, con el fin de proteger la integridad de trabajadores, peatones y conductores, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.