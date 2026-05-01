Ofrece Gobierno Municipal servicio de Equinoterapia para apoyar el desarrollo.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), pone a disposición el servicio de Equinoterapia, una terapia asistida con caballos que ayuda a mejorar habilidades físicas, emocionales y cognitivas.

La Equinoterapia también está al servicio de niñas y niños, ya que favorece el equilibrio, la coordinación, la postura y la confianza, además de apoyar en procesos de rehabilitación y desarrollo.

Para acceder a este servicio, es necesario acudir a valoración con un médico fisiatra en la Clínica Metabólica, ubicada en Av. Independencia 2013, colonia Bolívar; Para agendar una cita, puedes comunicarte al 072, extensión 2251. El servicio cuenta con una cuota de recuperación; previa realización de un estudio socioeconómico.

El Gobierno Municipal continuará acercando este tipo de servicios para apoyar el desarrollo de las y los chihuahuenses.