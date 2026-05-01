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Prevén fin de semana con temperaturas templadas y presencia de viento en Chihuahua Capital.

La redacciónfin de semanatempladoviento

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, para este fin de semana, se esperan condiciones mayormente estables, con temperaturas templadas y presencia de viento moderado, sin probabilidad significativa de lluvias.

Para este viernes 1 de mayo, se pronostica un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 28°C y mínima de 12°C, con vientos de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 km/h, así como una probabilidad de lluvia del 2%.

El sábado 2 de mayo, se prevé un ambiente mayormente soleado, con una temperatura máxima de 24°C y mínima de 13°C, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h, y una probabilidad de lluvia del 13%.

Para el domingo 3 de mayo, se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 16 grados, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 km/h, con una probabilidad de lluvia del 2%.

Se recomienda a la población mantenerse informada, tomar precauciones ante las rachas de viento y cuidar cambios de temperatura, así como atender las indicaciones de las autoridades.

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